Obama’s onthullen officieel portret in Witte Huis

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle hebben hun officiële portretten in het Witte Huis onthuld.

De Obama’s keerden terug naar het huis waar ze acht jaar lang met hun dochters Sasha en Malia woonden voor de ceremonie van woensdag.

Het portret van Barack Obama, geschilderd door Robert McCurdy, toont de nu 61-jarige Obama in een donker pak en grijze stropdas tegen een lichte achtergrond. ‘Wat ik zo mooi vind aan Roberts werk is dat hij mensen schildert precies zoals ze zijn. In voor- en tegenspoed’, grapte Obama over zijn portret. ‘Hij legt elke rimpel in je gezicht vast, elke plooi in je shirt. Je zult merken dat hij weigerde mijn grijze haren te verbergen. En hij weigerde ook mijn verzoek om mijn oren kleiner te maken.’

McCurdy maakte het schilderij op basis van foto’s die hij van Obama nam. Hij besteedt meer dan een jaar aan elk hyperrealistisch werk, dat absolute neutraliteit nastreeft, aldus het Witte Huis. McCurdy schilderde onder andere Nelson Mandela, de Dalai Lama of Muhammad Ali.

Michelle Obama werd door schilderes Sharon Sprung geportretteerd in een klassieke pose, zittend op een rode sofa, in een lichtblauwe jurk. ‘Ik ben zeer verheugd dat dit buitengewone werk voor altijd deel zal uitmaken van de geschiedenis van onze natie’, aldus Obama, die benadrukte dat Sprung, een New Yorkse, nu behoorde tot de kleine kring van vrouwelijke schilders die een portret voor het Witte Huis hebben gemaakt.