Op de derde dag van de virtuele conventie van de Amerikaanse Democraten leverde oud-president Barack Obama zware kritiek op zijn opvolger Donald Trump. In fragmenten van Obama's toespraak die al verspreid werden, beschuldigde hij Trump van machtsmisbruik voor zijn eigen gewin en dat van zijn entourage.

Zijn opvolger heeft het presidentschap nooit serieus genomen, meent Obama. Niets minder dan de democratie staat op het spel bij de verkiezingen, aldus de oud-president.

Obama heeft zich de afgelopen 3,5 jaar meestal ver gehouden van expliciete kritiek op Trump, maar op de conventie zal hij onder meer zijn aanpak van het coronavirus en de werkloosheid bekritiseren.

'Onze ergste instincten zijn ontketend, onze trotse reputatie wereldwijd verkwanseld en onze democratische instellingen waren nooit eerder zo bedreigd', aldus Obama. De schuld daarvan ligt bij Trump. 'Hij is niet geïnteresseerd om hiervoor te werken, niet geïnteresseerd in het vinden van een gemeenschappelijke basis, niet geïnteresseerd om zijn geweldige macht van zijn ambt te gebruiken voor iemand anders dan zichzelf en zijn vrienden.'

Trump gebruikt, nog volgens Obama, het presidentschap als een reality tv-uitzending 'die hij kan aanwenden om de aandacht te krijgen waar hij naar hunkert'.

Op de derde avond van de vierdaagse conventie komt ook Kamala Harris, kandidaat voor het vicepresidentschap, aan het woord.

Uiteraard heeft Trump al gereageerd op de fragmenten uit Obama's speech. 'President Obama heeft niet goed gewerkt', zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. 'Ik ben hier vanwege president Obama en Joe Biden.' Hadden zij hun werk beter gedaan, dan zou Trump geen kandidaat geweest zijn, klonk het. 'Ik was zeer gelukkig geweest, ik heb erg genoten van mijn vorige leven.'

