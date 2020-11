Er is meer dan één verkiezing nodig om de trends in de Verenigde Staten te doen keren. Dat zei ex-president Barack Obama in een interview met BBC. De overwinning van zijn ex-vicepresident Joe Biden is slechts een eerste stap om de verdeeldheid in het land te herstellen, die nog groter is geworden sinds Donald Trump president werd.

'We zijn erg verdeeld vandaag, duidelijk meer dan toen ik voor het eerst campagne voerde voor de presidentsverkiezingen in 2007 en won in 2008', aldus Obama in een interview naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel van zijn memoires. Dat is deels te wijten aan het feit dat Donald Trump 'de verdeeldheid heeft aangewakkerd omdat die hem politiek hielp'. Obama betreurt dat 'waanzinnige complottheorieën' en 'het verval van de waarheid' de polarisatie hebben vergroot. 'Er zal meer dan één verkiezing nodig zijn om die trends te doen keren', zei hij.

'Miljoen mensen geloven dat Joe Biden een socialist is, of kunnen zich terugvinden in de theorie dat Hillary Clinton deel uitmaakte van een pedofiliecomplot. Op een bepaald punt zal er een vorm van regulering moeten komen binnen de industrie die ons terugbrengt op een punt waar we tenminste een gemeenschappelijke reeks feiten erkennen voor dat we beginnen te redetwisten over wat we moeten aanvangen met die feiten'.

'Wat interessant en jammer is tijdens deze verkiezing, is dat het gebrek aan trouw aan de waarheid gevolgen heeft wanneer die gepromoot wordt door de belangrijkste verkozene in het land', zei Obama nog, verwijzend naar president Trump. Die weigert zijn nederlaag toe te geven, een week nadat Joe Biden werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. De Democraat verzamelde 306 kiesmannen, de president slechts 232. Trump beschuldigt de Democraten ervan de verkiezing te hebben vervalst.

