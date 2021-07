De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman reist zondag naar Tianjin voor overleg met Chinese regeringsleden. Ze is de meest hooggeplaatste Amerikaanse functionaris die naar China trekt sinds president Joe Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis.

Sherman zal een gesprek hebben met de Chinese buitenlandminister Wang Yi 'in het kader van de inspanningen van de Verenigde Staten om een eerlijke dialoog' met China te onderhouden, en 'om de Amerikaanse waarden en belangen te promoten', zo luidde het woensdag in een mededeling van het State Department.

Meedogenloze confrontatie

Sinds Biden in januari aan de macht kwam, is alleen klimaatgezant John Kerry al naar China afgereisd. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak in maart wel al met zijn Chinese ambtgenoot tijdens een gespannen ontmoeting in Alaska.

De VS en China zijn verwikkeld in een meedogenloze confrontatie, die door Biden wordt voorgesteld als een wereldwijde krachtmeting tussen democratische en autocratische bestuursmodellen. Washington en Peking ruziën onder meer over mensenrechten, het lot van de Oeigoerse minderheid in China, de situatie in Hongkong en de bilaterale handel. Anderzijds wil de regering van Biden ook met China samenwerken rondom andere grote mondiale uitdagingen, zoals klimaatverandering, ontwapening en de coronacrisis.

