De ideoloog en nummer 2 van de Rode Khmer, Nuon Chea, is zondag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat zei een woordvoerder van het Cambodjaanse tribunaal waarvoor Chea schuldig was bevonden aan genocide en misdaden tegen de mensheid. Chea had gezondheidsproblemen.

'We kunnen bevestigen dat de beschuldigde Nuon Chea is overleden in de avond van 4 augustus 2019', aldus de woordvoerder.

Nuon Chea was ook bekend als broeder nummer twee en de rechterhand van Pol Pot.

Nuon Chea en Khieu Samphan, het staatshoofd onder het regime, werden door de Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) in november vorig jaar voor een tweede keer veroordeeld tot levenslange celstraffen.

In 2014 kregen ze al levenslang voor het plegen van misdaden tegen de mensheid toen het ultracommunistische regime tussen 1975 en 1979 aan de macht was.

De ECCC, beter bekend als het Rode Khmer-tribunaal, bevond hen schuldig aan genocide op etnische Vietnamezen in Cambodja, misdaden tegen de mensheid en het schenden van de Conventies van Genève. Chea werd ook schuldig bevonden aan genocide tegen de minderheidsgroep van de Cham-moslims.

De Rode Khmer waren in het land tussen Vietnam en Thailand van 1975 tot 1979 aan de macht. Ze wilden een maoïstische boerenstaat oprichten en verdreven de bevolking uit de steden. Groeiende paranoia over mogelijke verraders in eigen rangen leidde tot massale terechtstellingen. Minstens 1,7 miljoen mensen of een derde van de toenmalige bevolking kwam destijds om het leven, door dwangarbeid, foltering, executie en hongersnood.