Wetenschappers waarschuwen de Britse regering voor te snelle versoepelingen. De Indiase variant is de grote boosdoener. Premier Boris Johnson is niet onder de indruk.

Professor Ravi Gupta, adviseur van de Britse regering, waarschuwde maandag voor een nakende derde golf door de snelle verspreiding van de delta-variant, zoals de Indiase variant van het coronavirus ook bekendstaat. Hoewel de vaccinatiecampagne in het land aan een flinke snelheid vordert, sprak Gupta in een interview met BBC-radio over een exponentiële groei van het aantal nieuwe besmettingen, waarvan minstens drie vierde met de nieuwe variant.

Niet te vroeg van stapel lopen

Dinsdag noteerde het VK nochtans voor het eerst sinds juli 2020 een dag zonder nieuwe covid-overlijdens.

Het nieuws zorgde voor optimisme bij de Britten, zo schreef The Guardian. Wetenschappers trachtten de hoerastemming echter te temperen en vroegen burgers zich niet te veel blind te staren op de cijfers, zeker na het afgelopen Bank Holiday-weekend. Er zit steeds wat vertraging op de registratie van sterfgevallen, waardoor het enige tijd zal duren vooraleer statistici met zekerheid kunnen zeggen dat er maandag geen doden te betreuren vielen.

Ondertussen waarschuwen wetenschappers de Britse regering voor de besmettelijke delta-variant.

De meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tonen woensdag aan dat er de afgelopen 24 uur 3.283 Britten besmet raakten met het virus en er opnieuw 1 dode te betreuren valt.

Sinds de uitbraak van de pandemie raakten bijna 4,5 miljoen Britten besmet met het virus. 127.782 mensen overleefden dat niet.

Vals gevoel van veiligheid

'Elke golf start met een laag aantal nieuwe besmettingen dat rommelt in de marge, tot de nummers plots explosief beginnen stijgen', aldus professor Gupta. 'De sleutel is deze signalen te erkennen als de start van een derde golf.'

De professor wil de Britse bevolking behoeden voor een 'vals gevoel van veiligheid'. Gezien de hoge vaccinatiegraad zal een nieuwe uitbraak pas later aan de oppervlakte komen, stelt Gupta.

Johnson wijkt niet

Volgens regeringsbronnen zou premier Boris Johnson nog steeds zinnens zijn om de coronamaatregelen te versoepelen op 21 juni. Downing Street countert de bezorgdheid van de wetenschappers en suggereert dat er nog geen sluitend bewijs is dat de besmettingsgraad de ziekenhuisopnames zou doen stijgen. De conservatieven benadrukken dat de zero deaths statistic een bewijs is dat de regering alle restricties kan opheffen op 21 juni.

Wetenschap luidt alarmbel

De delta-variant verspreidt zich momenteel erg snel in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk, waardoor verschillende stemmen uit wetenschappelijke hoek oproepen om de versoepelingen uit te stellen tot er meer mensen hun eerste of tweede prik krijgen. Een vertraging van drie tot vier weken zou daarvoor al volstaan.

Enkele wetenschappers willen volgens nog een stap verder gaan en pleiten voor een terugkeer naar strengere maatregelen vooraleer de derde golf uit de hand loopt. Verschillende adviseurs vrezen een stijging van infecties, ziekenhuisopnames en doden, waardoor de reeds zwaar getroffen gezondheidszorg NHS opnieuw in de problemen zou kunnen komen. De delta-variant is immers 50 procent besmettelijker dan de Kent- of Alpha-varianten en is deels bestand tegen vaccins, waardoor sommigen vrezen dat een derde golf aartsmoeilijk te controleren zal zijn.

Professor Ravi Gupta, adviseur van de Britse regering, waarschuwde maandag voor een nakende derde golf door de snelle verspreiding van de delta-variant, zoals de Indiase variant van het coronavirus ook bekendstaat. Hoewel de vaccinatiecampagne in het land aan een flinke snelheid vordert, sprak Gupta in een interview met BBC-radio over een exponentiële groei van het aantal nieuwe besmettingen, waarvan minstens drie vierde met de nieuwe variant. Dinsdag noteerde het VK nochtans voor het eerst sinds juli 2020 een dag zonder nieuwe covid-overlijdens.Het nieuws zorgde voor optimisme bij de Britten, zo schreef The Guardian. Wetenschappers trachtten de hoerastemming echter te temperen en vroegen burgers zich niet te veel blind te staren op de cijfers, zeker na het afgelopen Bank Holiday-weekend. Er zit steeds wat vertraging op de registratie van sterfgevallen, waardoor het enige tijd zal duren vooraleer statistici met zekerheid kunnen zeggen dat er maandag geen doden te betreuren vielen. Ondertussen waarschuwen wetenschappers de Britse regering voor de besmettelijke delta-variant. De meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tonen woensdag aan dat er de afgelopen 24 uur 3.283 Britten besmet raakten met het virus en er opnieuw 1 dode te betreuren valt. Sinds de uitbraak van de pandemie raakten bijna 4,5 miljoen Britten besmet met het virus. 127.782 mensen overleefden dat niet. 'Elke golf start met een laag aantal nieuwe besmettingen dat rommelt in de marge, tot de nummers plots explosief beginnen stijgen', aldus professor Gupta. 'De sleutel is deze signalen te erkennen als de start van een derde golf.'De professor wil de Britse bevolking behoeden voor een 'vals gevoel van veiligheid'. Gezien de hoge vaccinatiegraad zal een nieuwe uitbraak pas later aan de oppervlakte komen, stelt Gupta. Volgens regeringsbronnen zou premier Boris Johnson nog steeds zinnens zijn om de coronamaatregelen te versoepelen op 21 juni. Downing Street countert de bezorgdheid van de wetenschappers en suggereert dat er nog geen sluitend bewijs is dat de besmettingsgraad de ziekenhuisopnames zou doen stijgen. De conservatieven benadrukken dat de zero deaths statistic een bewijs is dat de regering alle restricties kan opheffen op 21 juni. De delta-variant verspreidt zich momenteel erg snel in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk, waardoor verschillende stemmen uit wetenschappelijke hoek oproepen om de versoepelingen uit te stellen tot er meer mensen hun eerste of tweede prik krijgen. Een vertraging van drie tot vier weken zou daarvoor al volstaan. Enkele wetenschappers willen volgens nog een stap verder gaan en pleiten voor een terugkeer naar strengere maatregelen vooraleer de derde golf uit de hand loopt. Verschillende adviseurs vrezen een stijging van infecties, ziekenhuisopnames en doden, waardoor de reeds zwaar getroffen gezondheidszorg NHS opnieuw in de problemen zou kunnen komen. De delta-variant is immers 50 procent besmettelijker dan de Kent- of Alpha-varianten en is deels bestand tegen vaccins, waardoor sommigen vrezen dat een derde golf aartsmoeilijk te controleren zal zijn.