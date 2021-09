Iran blokkeert deels het toezicht op zijn nucleaire programma. Dat heeft het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zondag aangekondigd.

Iran ontzegt inspecteurs van de nuclaire waakhond de toegang tot een werkplaats waar onderdelen van centrifuges worden gemaakt die worden gebruikt om uranium te verrijken, aldus een woordvoerder van het IAEA.

Rafael Grossi, hoofd van het IAEA, bereikte op 12 september een akkoord met Iran dat het IAEA in staat zou stellen het onderhoud van zijn controleapparatuur te hervatten en de opslagmedia te vervangen, zodat het agentschap het betwiste nucleaire programma ononderbroken kan controleren. De overeenkomst is overal uitgevoerd, behalve in de centrifugewerkplaats in Karaj, ten westen van Teheran, aldus de IAEA.

In juni was er ook een incident op de locatie in Karaj waarbij camera's van het IAEA werden beschadigd. Iraanse media noemden het toen een mislukte sabotagedaad.

De uitbreiding van de Iraanse verrijkingsinstallaties met steeds krachtigere centrifuges baart het IAEA en de internationale gemeenschap zorgen. Het verwerkte uranium heeft zo'n hoge zuiverheidsgraad dat het relatief snel verder kan worden verwerkt tot materiaal dat geschikt is voor wapens.

Iran hield zich in 2019 niet meer aan de afgesproken voorwaarden van het nucleaire akkoord van 2015, nadat de VS zich daaruit hadden teruggetrokken. De deal was bedoeld om het voor Teheran moeilijker te maken kernwapens te ontwikkelen. Onderhandelingen om de Iraanse nucleaire deal nieuw leven in te blazen begonnen in april in Wenen, maar werden vervolgens opgeschort na de regeringswisseling in Iran in juni.

