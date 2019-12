Jarenlang hebben behoudende, witte evangelische christenen een solide steun gegeven aan president Donald Trump. Nu komen er barstjes in die steun. Het blad Christianity Today pleit voor de afzetting van de president, ofwel onmiddellijk, ofwel via de verkiezingen van 2020. 'Dat is een kwestie van loyauteit aan de Schepper van de Tien Geboden.'

Het editoriaal van het blad, dat donderdag verscheen, was van de hand van hoofdredacteur Mark Galli, die in januari met pensioen gaat, maar die voor dit orgelpunt van zijn loopbaan naar eigen zeggen de volle steun genoot van de directie van het blad. Het artikel zorgde meteen voor flukse reacties, niet in het minst van de president zelf. Donald Trump noemde Christianity Today in een tweet een 'extreemlinks magazine' dat 'het slecht doet'. 'Geen president heeft meer voor de evangelische gemeenschap gedaan, en het is zelfs niet nipt', aldus nog de president.

....have a Radical Left nonbeliever, who wants to take your religion & your guns, than Donald Trump as your President. No President has done more for the Evangelical community, and it’s not even close. You’ll not get anything from those Dems on stage. I won’t be reading ET again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Dat was zondag ook de lijn die Marc Short, topmedewerker van vicepresident Mike Pence, aanhield in enkele tv-interviews. 'Het kan je niet verwonderen dat evangelische christenen politiek gesproken niet monolithisch denken', aldus Short in gesprek met Meet The Press op tv-zender NBC. Maar de steun die de president ontvangt uit christelijke hoek is groot, betoogde hij. Short noemde Trumps steun aan de anti-abortusbeweging, en: 'zijn steun aan Israël en aan vrijheid van godsdienst biedt een boel troost aan christenen doorheen het land'.

'Verregaand immoreel'

In zijn editoriaal schetst Galli de parallel tussen de afzettingsprocedure wegens seksueel wangedrag tegen Bill Clinton, die door evangelische christenen in grote getale werd ondersteund, en de afzettingsprocedure tegen Donald Trump, die volgens peilingen door een overdonderende meerderheid van evangelische christenen wordt afgewezen. Volgens hem moeten christenen in beide gevallen de immoraliteit afwijzen.

Ja, de Democraten zijn sinds dag één uit op het vel van de president, schrijft hij, en Trump werd niet gehoord tijdens de hoorzittingen romp impeachment in het Huis van Afgevaardigden.

'Trump heeft een aantal mensen ontslagen of in dienst genomen die veroordeelde criminelen zijn'

'Maar de feiten zijn ondubbelzinnig: de president van de VS probeerde zijn politieke macht te gebruiken om een buitenlandse leider te dwingen één van de politieke tegenstanders van de president lastig te vallen en te discrediteren. Dat is niet alleen in strijd met de Grondwet, het is, belangrijker, verregaand immoreel.'

'De reden dat velen hier niet gechoqueerd over zijn, is dat deze president het idee van moraliteit in zijn regering heeft uitgehold. Hij heeft een aantal mensen ontslagen of in dienst genomen die veroordeelde criminelen zijn. Hij heeft immorele daden in zaken en in zijn verhouding met vrouwen toegegeven, en blijft er trots op. Zijn Twitteraccount ... biedt een bijna perfect voorbeeld van een mens die moreel verloren en verward is.'

'Trumps evangelische aanhangers wijzen onder meer op zijn nominaties voor het Hooggerechtshof, zijn verdediging van religieuze vrijheid en zijn economische maatregelen om hun steun te rechtvaardigen.'

'Geen van deze positieve elementen kan tegengewicht bieden voor het morele en politieke gevaar dat we lopen met een leider die zo immoreel is.'

'Wat zal een ongelovende wereld zeggen als we de immorele woorden en het immorele gedrag van president Trump blijven wegwimpelen omdat hij politiek goed uitkomt? Als we nu niet van koers veranderen, zal iemand dan de komende decennia wat we zeggen over rechtschapenheid serieus nemen? Kunnen we met uitgestreken gezicht stellen dat abortus een ontoelaatbaar kwaad is, en met hetzelfde uitgestreken gezicht beweren dat het schots en scheve karakter van de leider van ons land er uiteindelijk ten gronde niet toe doet?'

'We hebben ons de afgelopen jaren niet uitgesproken over president Trump', aldus Galli, maar nu is de tijd gekomen om 'een kat een kat te noemen'.

'Of meneer Trump uit zijn ambt moet gezet worden door de Senaat of door middel van een verkiezing - daarover kan men van oordeel verschillen. Maar dat hij moet verwijderd worden uit zijn ambt, geloven we, is geen kwestie van partijgetrouwheid van loyauteit aan de Schepper van de Tien Geboden.'

Opzeggingen en nieuwe abonnees

Het blad Christianity Today werd opgericht door de beroemde predikant Billy Graham. Diens zoon Franklin Graham is tegenwoordig een groot supporter van president Trump.

In gesprek met de Washington Post ontkent Galli dat zijn blad, zoals de president beweert, 'extreemlinks' is. Hij omschrijft het als 'centrum tot centrumrechts'. Ook dat het tijdschrift noodlijdend zou zijn, spreekt hij tegen. Tijdens de bankencrisis had het blad het moeilijk, maar sindsdien, zegt hij, is de financiële situatie weer geklaard.

Galli verklaarde aan tv-zender MSNBC dat hij gemengde reacties gekregen heeft op zijn artikel: negatieve, maar meer positieve. 'De stereotype respons is: "bedankt, bedankt" met een boel uitroeptekens. "Jij zegt wat wij denken. Ik ben dus niet gek".' Hij beweert dat er nogal wat mensen hun abonnement hebben opgezegd, 'maar we hebben drie keer zoveel nieuwe abonnementen binnengekregen'.

Volgens exitpolls die de Washington Post vergaarde, stemde 80 procent van de witte evangelische christenen in 2016 voor Donald Trump. In een peiling die deze maand gepubliceerd werd ondersteunt 75 procent van de evangelische christenen nog altijd de president, terwijl diens steun bij de totale bevolking op 42 procent ligt.

Sommige evangelischen gaan ver in hun steun, en zien Trump als een door God gezonden zondaar, of zelfs als een lotgenoot van de Messias.

Zijn politieke bondgenoten gebruiken nog weleens bijbelse taal om hem te verdedigen, zoals de afgelopen week gebeurde door een Republikeinse Afgevaardigde uit Georgia, Barry Loudermilk. Hij verklaarde: 'Pontius Pilatus gaf meer rechten aan Jezus dan de Democraten hebben gegund aan deze president in dit impeachmentproces.'