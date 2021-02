Volgens het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv waren er 15 tot 28 dagen na de eerste dosis 85 procent minder symptomatische besmettingen bij ziekenhuismedewerkers.

Uit een studie uitgevoerd in Israël blijkt dat het coronavaccin van Pfizer/BioNTech zeer doeltreffend is, al na de eerste dosis. Volgens het Sheba-ziekenhuis in Tel Aviv waren er 15 tot 28 dagen na de eerste dosis 85 procent minder symptomatische besmettingen bij ziekenhuismedewerkers. De resultaten van de studie zijn vrijdag gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.

Volgens Arnon Afek, directeur-generaal van het ziekenhuis, bevestigt die conclusie dat de strategie die de Britse regering hanteert, werkt.

Londen besliste om het toedienen van de tweede dosis uit te stellen tot twaalf weken na de eerste om zo meer mensen een eerste dosis te kunnen geven. Die strategie is echter omstreden omdat er bijvoorbeeld onvoldoende gegevens zijn over hoe lang één enkele dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin beschermt. Pfizer raadt een periode van drie tot vier weken tussen de twee dosissen aan.

In Israël wordt de bevolking aan een razendsnel tempo gevaccineerd. Al 46,6 procent van de bevolking heeft een eerste dosis gekregen en al 31,4 procent is volledig gevaccineerd.

