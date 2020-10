In de Amerikaanse staat Texas hebben nog voor de verkiezingsdag al ruim negen miljoen kiezers een stem uitgebracht. Dat betekent dat nu al meer Texanen hebben gestemd dan bij de presidentsverkiezingen van vier jaar geleden.

Kiezers maakten in de staat massaal gebruik van de mogelijkheid om vroeg te stemmen. Dat kon onder meer per post. Het aantal Texanen dat zich heeft laten registreren als kiezer, ligt bovendien 12 procent hoger dan in 2016. Het gaat om 1,9 miljoen nieuwe kiezers.

Het 29 miljoen inwoners tellende Texas is na Californië de tweede staat van de VS. De staat gaat bij presidentsverkiezingen al tientallen jaren steevast naar de Republikeinse kandidaten. De laatste Democratische presidentskandidaat die won in Texas was Jimmy Carter in 1976.

Toch fantaseren sommige Democraten over een overwinning van hun kandidaat Joe Biden in de zuidelijke staat. Dat zou een politieke aardverschuiving betekenen. Biden laat zich in de dagen voor de verkiezing overigens niet zien in Texas. Wel voerde zijn vicepresidentskandidaat Kamala Harris er vrijdag campagne.

