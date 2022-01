Het visum van tennisser Novak Djokovic blijft ingetrokken. Hij moet Australië dus verlaten en mag dus niet deelnemen aan de Australian Open. Dat hebben rechters in Australië zondag beslist. Djokovic zegt in een reactie dat hij 'extreem teleurgesteld' is.

De drie rechters beslisten unaniem, klinkt het. De argumentatie volgt ten vroegste maandag.

Djokovic kan niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Hij is 'extreem teleurgesteld' maar respecteert de uitspraak.

'Ik zal samenwerken met de autoriteiten om mijn vertrek uit dit land te plannen. De voorbije weken lag de focus vooral op mij en daar voelde ik mij niet comfortabel bij. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen concentreren op het tennis en dit toernooi waarvan ik zoveel hou. Nu neem ik eerst wat tijd om tot rust te komen, vooraleer ik verder zal reageren.'

Soap

Zo komt er een einde aan een soap die de hele tenniswereld bijna twee weken in de ban hield. Djokovic kwam op 5 januari toe in Melbourne en zag er zijn visum in eerste instantie geweigerd worden.

Hij verbleef vervolgens enkele dagen in een quarantainehotel, waarna een rechter op 10 januari zijn onmiddellijke vrijlating beval.

De Australische minister van Immigratie kon die beslissing nog 'overrulen' en deed dat vrijdag ook 'op basis van het publieke belang'. Sinds zaterdag werd Djokovic opnieuw administratief vastgehouden nadat de Australische regering een dag eerder zijn visum voor de tweede keer had ingetrokken.

De aanwezigheid in Australië van Djokovic, die niet gevaccineerd is tegen covid-19, 'kan antivaccinatiegevoelens aanwakkeren', aldus de Australische autoriteiten in een verklaring aan justitie. Zij zijn van mening dat de Serviër het land moet worden uitgezet en het federale gerechtshof volgde hen in die redenering. Het beroep dat zijn advocaten hadden ingediend tegen de intrekking van zijn visum haalde dus niets meer uit.

Australian Open

Djokovic zou morgen/maandag zijn eerste wedstrijd spelen in de Australian Open. De nummer een van de wereld hoopte zijn 21e grandslamtitel binnen te halen.

Het is nog maar de tweede keer in 18 jaar dat de Serviër een grandslamtoernooi mist. In 2017 moest hij vanwege een elleboogblessure forfait geven voor de US Open.

Op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen wordt Novak Djokovic vervangen door de Italiaan Salvatore Caruso, de nummer 150 van de wereld. Als lucky loser staat Caruso in de eerste ronde tegenover de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 78).

