Normenwaakhond Brits parlement voert onderzoek naar premier Sunak 

De waakhond voor normen van het Britse parlement is een onderzoek gestart naar de Britse premier Rishi Sunak. De conservatieve regeringsleider heeft mogelijk iets niet gemeld wat hij wel had moeten aangeven, melden Britse media maandag.

Volgens The Guardian heeft de parlementaire commissaris voor normen, Daniel Greenberg, een onderzoek geopend naar Sunak naar aanleiding van de regels die de parlementsleden verplichten hun belangen aan te geven. De zaak tegen Sunak staat in een lijst met lopende onderzoeken, die maandag op de website van de waakhond is geplaatst. Het onderzoek zou al donderdag zijn geopend.

Volgens een woordvoerder van de premier gaat het om de belangen van de echtgenote van Sunak in een kinderopvangbedrijf. De premier zou een en ander niet hebben aangegeven, en dat terwijl de kinderopvang zou profiteren van beleidswijzigingen in de begroting, aldus The Independent.

De opvang is een van de zes plekken die in de nieuwe plannen subsidie krijgen voor het klaarstomen van gastouders. Sunak vermeldde dit niet in zijn register van belangen als parlementslid, en dat terwijl van parlementsleden verwacht wordt dat ze dit register onmiddellijk bijwerken.

Downing Street heeft aangevoerd dat dit niet nodig is, omdat Sunak het heeft vermeld in een apart register van ministeriële belangen. Dit is echter nog niet gepubliceerd, omdat het nog wordt samengesteld door de nieuwe adviseur voor ministeriële belangen, Laurie Magnus. Een van Greenbergs belangrijkste beslissingen zal zijn of deze interpretatie van de belangenregeling juist is, aldus The Guardian.

De woordvoerder van de premier laat intussen nog weten dat die graag zal meewerken aan het onderzoek om ‘op te helderen dat dit op de juiste manier is aangegeven’. Sunak had het op 28 maart in een parlementaire commissie over de kinderopvangplannen en vermeldde ook daar een en ander niet. Op een vraag van een van de commissieleden of hij iets aan te geven had antwoordde de premier: ‘Nee, alles wat ik zou moeten melden, heb ik op de normale manier aangegeven.’