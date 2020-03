Noord-Macedonië is vrijdag officieel het dertigste lid geworden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), nadat het land de toedtredingsakte heeft neergelegd bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC.

'Noord-Macedonië maakt nu deel uit van de NAVO-familie, een familie van dertig landen en bijna een miljard mensen. Een familie die gebaseerd is op de zekerheid dat we, welke uitdagingen we ook aangaan, samen sterker en veiliger zijn', zei Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO.

De NAVO-bondgenoten hadden in februari 2019 het toetredingsproces van Noord-Macedonië ondertekend, waarna alle 29 nationale parlementen het lidmaatschap hebben geratificeerd.

