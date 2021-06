Ri Son Gwon, de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea, heeft een voorstel tot nucleaire onderhandelingen met de Verenigde Staten afgewezen. "Wij overwegen zelfs de mogelijkheid niet om contacten met de VS te hebben, om nog maar te zwijgen van contacten die nergens toe leiden", zo wordt Ri woensdagavond (lokale tijd) geciteerd door de Noord-Koreaanse staatsmedia.

De speciale gezant van de VS voor Noord-Korea, Sung Kim, had maandag tijdens een bezoek aan Seoel aangeboden om nieuwe gesprekken op te starten met de leiders in Pyongyang.

De bedoeling was om, zonder voorafgaande voorwaarden, de dialoog aan te gaan over het kernwapenprogramma van de geïsoleerde staat. Maar de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dus duidelijk gesteld dat hij niet van plan is daarop in te gaan. Met dergelijke besprekingen zou alleen maar 'kostbare tijd' worden verspild, zo zegt hij aan de staatsmedia.

Volgens deskundigen van 38 North, een nieuwssite van het Amerikaanse Stimson Center over Noord-Korea, sluit Pyongyang toch niet volledig uit dat de dialoog wordt hervat. Maar het lijkt erop dat Noord-Korea meer verwacht van de VS, zo klinkt het. 'Met andere woorden, 'betekenisloos' contact zit er niet in, maar dat houdt in dat gesprekken met meer inhoud wel mogelijk zijn.'

De nucleaire onderhandelingen tussen de VS en Noord-Korea zitten op een dood spoor sinds de mislukte topontmoeting van Kim Jong Un met de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in Vietnam in februari 2019. Noord-Korea heeft sindsdien herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat het niet geïnteresseerd is in nieuwe gesprekken, tenzij Washington nieuwe voorstellen doet.

