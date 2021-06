De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn bevolking gewaarschuwd voor mogelijke voedseltekorten. Dat berichtte het staatspersagentschap KCNA woensdag.

Aan het begin van een meerdaagse vergadering van het Centraal Comité van de Koreaanse Arbeiderspartij waarschuwde Kim voor 'de voedselsituatie van het volk' die 'nu gespannen wordt'. Een van de oorzaken daarvoor is volgens hem de mislukte graanoogst als gevolg van een tyfoon. De Noord-Koreaanse leider riep de leden van het Centraal Comité op om het probleem op te lossen. Een goede oogst is 'de militante taak die onze partij en de staat met de hoogste prioriteit' moeten uitvoeren, aldus Kim. Het is de enige manier om mensen een stabiel leven te bieden en de socialistische opbouw van het land te verzekeren, zei hij nog.

Noord-Korea is al jarenlang afhankelijk van voedselhulp uit het buitenland, niet alleen als gevolg van natuurrampen, maar ook door eigen wanbeheer. Volgens schatting van de Zuid-Koreaanse regering kampt het buurland dit jaar met een tekort van 1,2 tot 1,3 miljoen ton aan levensmiddelen om de bevolking gedeeltelijk te kunnen voeden. Vorig jaar hadden niet alleen de gevolgen van overstromingen en stormschade, maar ook de uitbraak van het coronavirus ernstige gevolgen voor de strikt geïsoleerde dictatuur. Pyongyang sloot al vroeg zijn grenzen als gevolg van de pandemie en dat had een grote impact op de buitenlandse handel.

