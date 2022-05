Noord-Koreaanse leider hekelt gezondheidsinstanties over covid-19 en mobiliseert leger

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft maandag de gezondheidsautoriteiten gehekeld voor hun aanpak van de covid-19-epidemie. Die heeft volgens officiële cijfers 50 levens geëist sinds de officiële verschijning in het strikt communistische land. Kim beval het leger om zich te mobiliseren.

Als teken van de ernst van de situatie, had de Noord-Koreaanse leider ‘sterke kritiek op de regering en de gezondheidssector vanwege hun onverantwoordelijke houding’, zo meldde het officiële persagentschap KCNA.

Tijdens een bijeenkomst van het politbureau klaagde Kim met name over het feit dat apotheken niet 24 uur per dag open waren. De verantwoordelijken voor de geneesmiddelenvoorziening ‘stroopten hun mouwen niet op om de huidige crisis goed in te schatten’, klaagde hij aan, volgens KCNA. Hij beval het leger aan het werk te gaan ‘om onmiddellijk de toevoer van medicijnen naar Pyongyang te stabiliseren’.

Kim heeft persoonlijke de controle over de strijd tegen de epidemie, die volgens hem ‘grote omwentelingen’ veroorzaakt in het land, in handen genomen. De bevolking is immers niet ingeënt. Ondanks grootschalige lockdowns zijn volgens KCNA 1.213.550 mensen besmet geraakt, 50 overleden en 564.860 onder medische behandeling.

Het gezondheidszorgsysteem van Noord-Korea stond vorig jaar op de 193e plaats van de 195 landen in een onderzoek van de befaamde Johns Hopkins Universiteit in de Verenigde Staten.