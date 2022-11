‘Noord-Koreaanse ballistische raket landde nog nooit zo dichtbij Zuid-Koreaanse wateren’

Volgens Zuid-Korea is ‘voor het eerst’ een vanuit Noord-Korea afgevuurde ballistische raket is neergekomen ten zuiden van de betwiste zeegrens en ‘dicht’ bij de Zuid-Koreaanse territoriale wateren.

‘Deze Noord-Koreaanse raketlancering is zeer ongebruikelijk en onaanvaardbaar’, ‘gezien (het projectiel) voor het eers'” sinds de verdeling van het schiereiland ‘nabij Zuid-Koreaanse territoriale wateren ten zuiden van de grenslijn met het Noorden viel’, aldus een bulletin van Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten riepen de bewoners van het eiland Ulleungdo voor de oostkust vervolgens op om zichzelf in veiligheid te brengen. In een op de staatstelevisie uitgezonden luchtaanvalswaarschuwing werden de inwoners verzocht ’te evacueren naar de dichtstbijzijnde ondergrondse schuilkelder’.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, dat zich baseert op bronnen bij defensie, koerste de raket op het eiland af alvorens in volle zee te landen. Volgens het Zuid-Koreaanse leger vuurde Pyongyang zeker drie ballistische raketten af richting de Japanse Zee. Naast de raket die op weg was naar Ulleungdo, viel er een ander projectiel neer nabij de de facto zeegrens met Zuid-Korea en een derde kwam terecht in de wateren ten oosten van de stad Sokcho, aldus Yonhap. Alles samen zouden de Noord-Koreanen tien raketten van verschillende types hebben afgevuurd.