Noord-Korea zette Zuid-Koreaanse krijgsgevangenen in voor dwangarbeid

Noord-Korea heeft duizenden Zuid-Koreaanse krijgsgevangenen en hun nakomelingen tientallen jaren ingezet als dwangarbeiders in kool- en andere mijnen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie Citizens' Alliance for North Korean Human Rights donderdag in een rapport.

