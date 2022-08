Noord-Korea zegt ‘klinkende overwinning’ tegen coronavirus te hebben behaald

Drie maanden na het eerste bevestigde COVID-geval in het land, heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plechtig de overwinning tegen het coronavirus uitgeroepen. Dat melden de Noord-Koreaanse staatsmedia donderdag.

Tijdens een overleg met gezondheidsexperts in de hoofdstad Pyongyang verklaarde Kim dat het land een ‘klinkende overwinning’ heeft behaald ‘in de oorlog tegen de kwaadaardige pandemie’. De campagne tegen het virus is voorbij, maar Noord-Korea moet wel waakzaam blijven en de grensgebieden bewaken, zo heeft Kim volgens het Noord-Koreaanse nieuwsagentschap KCNA nog meegedeeld.

Het erg geïsoleerde Noord-Korea is er naar eigen zeggen lange tijd in geslaagd om het coronavirus buiten zijn grenzen te houden. Maar begin mei werden dan toch de eerste COVID-19-gevallen gemeld. Sindsdien zijn in het land 4,8 miljoen patiënten geregistreerd. Officieel zijn in Noord-Korea 74 mensen overleden door een besmetting met het coronavirus.

De voorbije twee weken werden geen nieuwe besmettingen meer geregistreerd. Alle ‘koortspatiënten’ zijn ook genezen verklaard. De Noord-Koreaanse autoriteiten gebruiken de term ‘koortspatiënt’ om mensen aan te duiden die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. Volgens sommige experts gebeurt dat wegens een gebrek aan testcapaciteit, waardoor heel wat coronabesmettingen niet vastgesteld kunnen worden.