Noord-Korea wil aanwezigheid VN op grondgebied terugdringen

Pyongyang zou de VN vorige maand in een brief hebben gevraagd om het personeelsbestand in het land tegen eind dit jaar te verminderen. Beide partijen zullen dat verzoek bespreken, zo heeft VN-woordvoerder Stéphane Dujarric donderdag gezegd.

Noord-Koreaans leider Kim Jong-Un op 1 maart 2019.