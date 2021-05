Noord-Korea weigert om met het 'bedrieglijke' Washington gesprekken aan te gaan over denuclearisatie. Dat bericht het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA zondag. Pyongyang is niet te spreken over recente uitlatingen van de Amerikaanse president Joe Biden en leden van zijn regering.

De berichten komen er nadat de Amerikaanse regering had gezegd dat president Joe Biden voorstander is van een 'open diplomatieke' aanpak met Noord-Korea over denuclearisatie. De Verenigde Staten proberen 'hun vijandige acties te verdoezelen', zei het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

In een aparte verklaring, ook vrijgegeven door KCNA, beschuldigde het ministerie de Amerikaanse president ervan de leider Kim Jong-un te hebben beledigd. 'De kritiek op de mensenrechten is een provocatie die laat zien dat de Verenigde Staten zich klaarmaken voor een totale krachtmeting met Noord-Korea, en zal dienovereenkomstig worden beantwoord', klinkt het.

Woensdag verklaarde Joe Biden aan het Congres dat hij zowel 'diplomatie als harde afschrikking' zou gebruiken om de nucleaire plannen van Pyongyang te dwarsbomen. Het doel van de Amerikanen is 'de volledige denuclearisering' van het Koreaanse schiereiland.

Het is niet duidelijk hoe de Amerikaanse regering dat zal aanpakken. Het lijkt er wel op dat Zuid-Korea en Japan nauw betrokken zullen zijn. Ook distantieert de regering zich van aanpak van ex-president Donald Trump. Toch wil de regering van Biden proactiever zijn dan Barack Obama.

Op 21 april vroeg de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Biden in een telefoongesprek om de onderhandelingen met Pyongyang herop te starten.

De berichten komen er nadat de Amerikaanse regering had gezegd dat president Joe Biden voorstander is van een 'open diplomatieke' aanpak met Noord-Korea over denuclearisatie. De Verenigde Staten proberen 'hun vijandige acties te verdoezelen', zei het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. In een aparte verklaring, ook vrijgegeven door KCNA, beschuldigde het ministerie de Amerikaanse president ervan de leider Kim Jong-un te hebben beledigd. 'De kritiek op de mensenrechten is een provocatie die laat zien dat de Verenigde Staten zich klaarmaken voor een totale krachtmeting met Noord-Korea, en zal dienovereenkomstig worden beantwoord', klinkt het. Woensdag verklaarde Joe Biden aan het Congres dat hij zowel 'diplomatie als harde afschrikking' zou gebruiken om de nucleaire plannen van Pyongyang te dwarsbomen. Het doel van de Amerikanen is 'de volledige denuclearisering' van het Koreaanse schiereiland. Het is niet duidelijk hoe de Amerikaanse regering dat zal aanpakken. Het lijkt er wel op dat Zuid-Korea en Japan nauw betrokken zullen zijn. Ook distantieert de regering zich van aanpak van ex-president Donald Trump. Toch wil de regering van Biden proactiever zijn dan Barack Obama. Op 21 april vroeg de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Biden in een telefoongesprek om de onderhandelingen met Pyongyang herop te starten.