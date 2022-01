Noord-Korea heeft twee raketten afgevuurd vanuit een trein. Volgens het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA hebben de projectielen het doel in de Japanse Zee geraakt. Het is de tweede rakettest door het land in twee dagen.

'De eenheid heeft een goede wendbaarheid aangetoond en de precisie van de inslagen werd enorm gewaardeerd', meldt KCNA volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.

Noord-Korea is bezig om de verrijdbare raketinstallaties op de treinrails te verbeteren en uit te breiden. De top van het leger woonde de rakettest zaterdag bij. Het is niet bekend of leider Kim Jong-un er ook was.

Vrijdag testte Noord-Korea nog twee ballistische raketten. Die kwamen ook in zee terecht en haalden een afstand van 430 kilometer. Ze kwamen tot een hoogte van 36 kilometer.

