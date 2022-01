Noord-Korea heeft een 'ongeïdentificeerd projectiel' afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op gezag van het Zuid-Koreaanse leger.

Ook de Japanse kustwacht maakte melding van de lancering. Volgens de Japanners ging het om een 'object dat lijkt op een ballistische raket'. De Zuid-Koreaanse stafchefs van het leger gaven geen extra details, aldus Yonhap.

Het nieuws komt er enkele dagen nadat Pyongyang een ander projectiel afschoot. Woensdag bevestigde het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCNA dat het om een test met een hypersonische raket ging die nauwkeurig een doelwit raakte op 700 meter afstand. Het was de tweede keer dat Noord-Korea officieel bevestigt dat er een test heeft plaatsgevonden met een hypersonische raket, een gesofisticeerd wapen dat getuigt van de vooruitgang van de Noord-Koreaanse defensie-industrie.

Pyongyang mag volgens de internationale wetgeving geen ballistische of nucleaire wapens testen.

De VN-Veiligheidsraad vergaderde maandag op verzoek van de permanente leden Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië over de kwestie. Samen met Ierland en Albanië riepen de landen Noord-Korea op 'om af te zien van verdere destabiliserende acties.' Volgens analisten zou Noord-Korea de lancering van de vermoedelijk ballistische raket hebben afgestemd op de vergadering van de VN-Veiligheidsraad.

"De lancering heeft politieke en militaire motieven", aldus onderzoeker aan het (Zuid-)Koreaans instituut voor onderzoek naar de nationale strategie Shin Beom-chul. 'Noord-Korea zet de tests voort om zijn nucleair arsenaal te diversifiëren, maar heeft de lancering gepland op de dag van de vergadering van de Veiligheidsraad om de politieke impact te maximaliseren.'

De raketlancering komt er nadat Pyongyang geweigerd heeft om te reageren op Amerikaanse oproepen om rond de tafel te gaan zitten. De dialoog tussen beide landen bevindt zich in een impasse na de mislukte onderhandelingen tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Trumps opvolger Joe Biden heeft al verschillende gezegd dat hij Noord-Koreaanse gezanten wil ontmoeten en wil praten over denuclearisatie. Pyongyang weigert het aanbod echter en beschuldigt de VS ervan een 'vijandig' beleid te voeren.

