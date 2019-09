Noord-Korea heeft opnieuw onbekende projectielen afgevuurd. Ze werden gelanceerd vanuit de westelijke provincie South Pyongan en kwamen terecht in de Japanse Zee, zo meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat zich beroept op verklaringen van het leger in Seoel.

'Ons leger volgt de situatie nauwlettend op in geval er nog meer lanceringen komen en blijft in staat van paraatheid', klinkt het in een mededeling.

De lancering volgt enkele uren nadat Noord-Korea had aangekondigd dat Pyongyang bereid was om opnieuw gesprekken te voeren met de VS over zijn kernwapenprogramma.

'We zijn bereid om samen te zitten met de VS voor een uitgebreide bespreking van de kwesties waar we het tot nu toe over hebben gehad, op een nog nader overeen te komen tijdstip en plaats eind september', verklaarde de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui aan het staatspersagentschap KCNA.

De Amerikaanse president Donald Trump vond die verklaringen 'interessant'. 'We zullen zien wat er gebeurt', zei hij nog.

Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al drie keer ontmoet om te onderhandelen over de denuclearisering van Noord-Korea.