Noord-Korea heeft opnieuw twee onbekende projectielen afgevuurd. Het is al de zevende lancering op minder dan een maand tijd.

De projectielen werden 's ochtends gelanceerd vanuit de oostelijke provincie Hamgyong-namdo en kwamen terecht in de Japanse Zee,

'Ons leger volgt de situatie nauwlettend op in geval er nog meer lanceringen komen en blijft in staat van paraatheid', verklaarden de Zuid-Koreaanse stafchefs in een mededeling die door Yonhap werd verspreid.