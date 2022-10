Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raket af

Noord-Korea heeft vrijdag een ongeïdentificeerde ballistische raket afgevuurd richting de Oostzee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op gezag van het Zuid-Koreaanse leger.

De stafchefs van het leger berichtten als eerste over de lancering, zonder meteen meer details te geven. De lancering komt er op het moment dat een grootschalige legeroefening van Zuid-Korea op zijn einde loopt. Seoel en Washington bereiden zich ook voor op gemeenschappelijke luchtoefeningen volgende week onder de naam “Vigilant Storm”. De kernmacht Noord-Korea heeft de afgelopen maand al verschillende rakettesten uitgevoerd, de laatste op 14 oktober met een korteafstandsraket. Dergelijke testen, sommige met raketten die een kernkop kunnen dragen, worden verboden door resoluties van de Verenigde Naties.

Vanwege de vele raketlanceringen groeit ook de vrees dat Noord-Korea opnieuw een nucleaire test wil uitvoeren. Het Internationaal Atoomagentschap IAEA verklaarde donderdag dat er aanwijzingen zijn dat zo’n test er zit aan te komen. Zo detecteerde het agentschap verhoogde activiteit in Punggye-ri, waar tussen 2006 en 2017 zes nucleaire tests plaatsvonden. “Iedereen houdt zijn adem in, want een nieuwe nucleaire test zou weer bevestigen dat het programma op volle kracht evolueert, op een erg zorgwekkende manier”, zei IAEA-directeur Rafael Grossi in New York