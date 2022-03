Noord-Korea heeft donderdag een 'ongeïdentificeerd projectiel' afgevuurd dat terecht is gekomen in de exclusieve economische zone van Japan. Pyongyang zet daarmee een reeks lanceringen sinds het begin van het jaar voort.

'Noord-Korea vuurde een ongeïdentificeerd projectiel af in oostelijke richting', aldus de Zuid-Koreaanse stafchefs in een mededeling. Het projectiel vloog in de richting van de Japanse Zee.

Het projectiel is terechtgekomen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. Dat heeft het Japanse ministerie van Defensie laten weten. De Japanse autoriteiten denken dat het om een intercontinentale ballistische raket gaat. De raket vloog gedurende 71 minuten en kwam in zee terecht op zo'n 150 kilometer van het Oshima-schiereiland, het meest zuidelijke deel van het eiland Hokkaido. Ook Zuid-Korea denkt trouwens dat het om een intercontinentale ballistische raket gaat.

'Absoluut onvergeeflijk'

Volgens Makoto Oniki, de nummer twee van het ministerie van Defensie, vloog de raket op een hoogte van meer dan 6.000 kilometer. Dat is veel hoger dan de laatste intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea in november 2017 lanceerde.

Het Japanse ministerie van Defensie had voorlopig geen informatie over mogelijke schade aan schepen of vliegtuigen. Tokio spreekt wel over een 'ernstige bedreiging' voor de veiligheid van Japan.

'Op een moment dat de wereld geconfronteerd wordt met de Russische invasie in Oekraïne, blijft Noord-Korea raketten afvuren die eenzijdig de provocaties versterken tegen de internationale gemeenschap. Dat is absoluut onvergeeflijk', aldus Oniki.

Volgens de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de internationale gemeenschap nochtans beloofd om geen intercontinentale ballistische raketten meer te lanceren. Het houdt een schending in van het sanctieregime van de Verenigde Naties, aldus Moon Jae-in.

Tien wapentests dit jaar

Sinds begin dit jaar deed Pyongyang al meer dan tien wapentests. Twee werden door Noord-Korea zelf omschreven als lanceringen van 'verkenningssatellieten', maar volgens Zuid-Korea en de Verenigde Staten waren er ook tests van intercontinentale ballistische raketten bij.

Noord-Korea mag krachtens resoluties van de Verenigde Naties geen tests met raketten doen. Pyongyang ontwikkelt al jaren raketten die met kernkoppen zouden kunnen worden uitgerust. Er gelden daarom harde internationale sancties tegen het Noord-Koreaanse regime.

Pyongyang weigert ook elk aanbod tot dialoog sinds de onderhandelingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2019 mislukten.

'Noord-Korea vuurde een ongeïdentificeerd projectiel af in oostelijke richting', aldus de Zuid-Koreaanse stafchefs in een mededeling. Het projectiel vloog in de richting van de Japanse Zee. Het projectiel is terechtgekomen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. Dat heeft het Japanse ministerie van Defensie laten weten. De Japanse autoriteiten denken dat het om een intercontinentale ballistische raket gaat. De raket vloog gedurende 71 minuten en kwam in zee terecht op zo'n 150 kilometer van het Oshima-schiereiland, het meest zuidelijke deel van het eiland Hokkaido. Ook Zuid-Korea denkt trouwens dat het om een intercontinentale ballistische raket gaat.Volgens Makoto Oniki, de nummer twee van het ministerie van Defensie, vloog de raket op een hoogte van meer dan 6.000 kilometer. Dat is veel hoger dan de laatste intercontinentale ballistische raket die Noord-Korea in november 2017 lanceerde. Het Japanse ministerie van Defensie had voorlopig geen informatie over mogelijke schade aan schepen of vliegtuigen. Tokio spreekt wel over een 'ernstige bedreiging' voor de veiligheid van Japan. 'Op een moment dat de wereld geconfronteerd wordt met de Russische invasie in Oekraïne, blijft Noord-Korea raketten afvuren die eenzijdig de provocaties versterken tegen de internationale gemeenschap. Dat is absoluut onvergeeflijk', aldus Oniki. Volgens de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in had de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan de internationale gemeenschap nochtans beloofd om geen intercontinentale ballistische raketten meer te lanceren. Het houdt een schending in van het sanctieregime van de Verenigde Naties, aldus Moon Jae-in. Sinds begin dit jaar deed Pyongyang al meer dan tien wapentests. Twee werden door Noord-Korea zelf omschreven als lanceringen van 'verkenningssatellieten', maar volgens Zuid-Korea en de Verenigde Staten waren er ook tests van intercontinentale ballistische raketten bij. Noord-Korea mag krachtens resoluties van de Verenigde Naties geen tests met raketten doen. Pyongyang ontwikkelt al jaren raketten die met kernkoppen zouden kunnen worden uitgerust. Er gelden daarom harde internationale sancties tegen het Noord-Koreaanse regime. Pyongyang weigert ook elk aanbod tot dialoog sinds de onderhandelingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2019 mislukten.