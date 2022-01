Noord-Korea heeft maandag twee, waarschijnlijk ballistische, raketten afgevuurd in de richting van de zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Als Noord-Korea het nieuws bevestigt, dan is het al de vierde rakettest sinds begin dit jaar.

De twee ballistische korteafstandsraketten werden maandagochtend iets voor 9 uur (1 uur Belgische tijd) gelanceerd vanaf een luchthaven nabij de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Volgens de legerstaf van Zuid-Korea legden ze een afstand van 380 kilometer af op een hoogte van 42 kilometer.

Ballistische raketten

Verschillende VN-resoluties verbieden de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea dat het tests uitvoert met ballistische raketten. Sommige van die raketten kunnen een kernkop dragen. Zulke raketten volgen een ballistisch traject en kunnen vanop verschillende platformen worden afgevuurd, zoals schepen, vliegtuigen en vanop land.

Als Noord-Korea de lancering van een raket bevestigt, dan is het al de vierde sinds begin dit jaar. Vrijdag nog vond een test plaats. Volgens Pyongyang werden er toen twee raketten afgevuurd vanop een mobiele lanceerbasis in de richting van de zee. De test werd aanzien als reactie op nieuwe sancties van de Verenigde Staten.

Woensdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties af tegen vijf Noord-Koreanen. Ze worden ervan beschuldigd dat ze goederen proberen te verwerven voor het wapen- en raketprogramma van het land. Ook via de Verenigde Naties willen de Verenigde Staten nieuwe sancties tegen Noord-Korea afdwingen.

Japan

De frequentie en de verscheidenheid van de proeven toont aan dat Noord-Korea 'probeert zijn technologie en operationele capaciteiten te verbeteren om heimelijke acties uit te voeren, opdat andere landen moeite hebben om signalen van de voorbereiding van een lancering op te vangen', zei de Japanse minister van Defensie, Nobuo Kishi, op een persconferentie.

'De opmerkelijke ontwikkeling van rakettechnologieën door Noord-Korea kan niet genegeerd worden, voor de veiligheid van Japan en van de regio', waarschuwde de Japanse minister nog.

