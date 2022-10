Noord-Korea: rakettests zijn zelfverdediging tegen dreiging VS

Noord-Korea beschouwt de raketlanceringen die het de afgelopen tijd heeft uitgevoerd als zelfverdediging tegen “militaire dreigementen” vanuit de Verenigde Staten. Volgens het regime hebben de lanceringen geen gevolgen gehad voor de veiligheid van buurlanden en de luchtvaart in de regio, luidt een verklaring van staatspersbureau KCNA.

Noord-Korea heeft in amper twee weken tijd zes raketlanceringen uitgevoerd. Een van de raketten vloog dinsdag over Japan heen en leidde in bepaalde plaatsen tot een luchtalarm. Japan, Zuid-Korea en de VS hielden als tegenreactie op de lanceringen eigen rakettesten en legeroefeningen in de lucht. Noord-Korea beantwoordde die echter weer met nieuwe raketten en het nabootsen van bombardementen. Seoul en Washington hebben daarop nieuwe militaire oefeningen op zee aangekondigd.

“Onze rakettests zijn normale en geplande zelfverdedigingsmaatregelen om onze veiligheid en de regionale vrede te beschermen tegen directe Amerikaanse militaire dreigementen”, staat in de door KCNA verspreidde verklaring. Het regime zegt daarmee ook te willen reageren op de internationale luchtvaartorganisatie ICAO, die de lanceringen als serieus veiligheidsrisico voor het internationale vliegverkeer heeft bestempeld.