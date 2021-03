De soort raket die donderdag vanuit Noord-Korea werd afgevuurd, is een nieuw ontwikkeld 'tactisch geleid projectiel', meldt de Noord-Koreaanse staatszender KCNA vrijdag.

Noord-Korea lanceerde donderdag voor de tweede keer in korte tijd twee raketten. Volgens KCNA gaat het om een nieuw soort wapen gebaseerd op bestaande technieken, dat is verbeterd door een kernkop van 2,5 ton en een vaste brandstofmotor aan te brengen.

De staatszender meldt dat het wapen 600 kilometer van de Noord-Koreaanse kust werd gelanceerd. De Japanse en Zuid-Koreaanse autoriteiten hadden eerder geschat dat de raketten zo'n 420 tot 450 kilometer hadden afgelegd en in zee terecht waren gekomen.

Dit weekend vuurde Noord-Korea vanaf zijn westkust al enkele korteafstandsraketten af. Naderhand bleek het om kruisraketten te gaan. Aanvankelijk werd die lancering gezien als een mogelijke provocatie richting Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

De lanceringen zijn de eerste ballistische rakettesten van het land in bijna een jaar tijd. De Verenigde Staten hebben de lancering afgewezen en waarschuwden voor een dreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de lanceringen 'destabiliserend', aldus een woordvoerder van het ministerie.

De Amerikaanse president dreigde met actie als het land de situatie verder laat escaleren. Vooralsnog blijven de VS echter wel openstaan voor een diplomatieke verhouding tussen beide landen, hetgeen het regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voorlopig weigert.

