De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son Hui heeft donderdagavond forse taal gesproken na recente uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.

Die laatste noemde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un onlangs opnieuw 'raketman', en zei ook militair geweld tegen Pyongyang niet uit te sluiten. 'Dit heeft geleid tot haatgolven van ons volk tegen de Verenigde Staten en de Amerikanen, en ze worden steeds groter en groter', verklaarde Choe.

Choe waarschuwde voor de terugkeer van een oorlog met woorden tussen Trump en Kim, zoals die twee jaar geleden woedde. Tijdens de NAVO-top dinsdag riep Trump zijn Noord-Koreaanse collega op om zijn belofte van nucleaire ontwapening na te komen. Hij voegde eraan toe dat militair geweld van de VS tegen Noord-Korea mogelijk is. Noord-Korea heeft echter duidelijk gemaakt dat het geen interesse heeft in nieuwe ontwapeningsgesprekken met Amerika, zolang Amerika weigert de sancties tegen het Oost-Aziatische land op te heffen.

Pyonyang heeft de VS nog tot het einde van het jaar gegeven om dat te doen. De onderhandelingen tussen de twee landen zitten al sinds februari in het slop, door een mislukte ontmoeting tussen Trump en Kim in Vietnam. Ze raakten het toen niet eens over de stappen die gezet moeten worden om tot betere relaties te komen, en sindsdien heeft Noord-Korea een aantal korteafstandsraketten afgevuurd in de zee.