Noord-Korea meldt daags na eerste officiële coronageval zes doden door koorts

In Noord-Korea zijn zes mensen overleden aan koorts, van wie één persoon positief testte op COVID-19. Dat meldde het staatspersagentschap KCNA vrijdag. Donderdag had het land zijn eerste officiële coronageval gemeld.

“Een koorts waarvan de oorzaak niet vastgesteld kon worden, verspreidde zich vanaf eind april explosief doorheen het hele land”, luidt het. ‘Zes personen zijn omgekomen.’ Bij een van de overledenen was een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus vastgesteld.

Voorts meldde KCNA dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het hoofdkwartier van de dienst voor epidemiepreventie had bezocht en er ‘kennis nam van de verspreiding van COVID-19 door het hele land’. Alleen al donderdag hadden 18.000 mensen hadden. In totaal zijn 187.800 mensen in isolatie en in behandeling, luidt het.

Donderdag registreerde Noord-Korea voor het eerst sinds de start van de coronapandemie een besmetting. Kim Jong-un sprak van een ‘ernstige nationale noodsituatie’ en kondigde een lockdown af.

Geen enkele van de 25 miljoen Noord-Koreanen in gevaccineerd tegen het coronavirus. Pyongyang weigerde verscheidene keren vaccins van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), China en Rusland.

Dat in de afgelopen twee jaar niemand in Noord-Korea het coronavirus zou hebben opgelopen, wordt echter alom betwijfeld. Zo ontsloeg Kim Jong-un een jaar geleden verschillende hoge functionarissen omdat ze het regeringsbeleid tegen corona niet goed zouden hebben uitgevoerd. Zo hadden ze “een grote crisis” veroorzaakt, aldus de leider, die verder niet in details trad.

Noord-Korea deelt ook een grens van bijna 1.500 kilometer met China, die lang niet overal goed bewaakt is. Onder meer in de Chinese grensstad Dandong is het aantal besmettingen de afgelopen weken hard opgelopen.