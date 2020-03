Noord-Korea heeft maandag twee niet-geïdentificeerde projectielen afgeschoten die in de Japanse Zee zijn terechtgekomen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de eerste lanceringen sinds Pyongyang weken geleden had aangekondigd nieuwe wapentests te zullen uitvoeren.

De projectielen zijn volgens de Zuid-Koreaanse legerleiding afgevuurd in noordoostelijke richting uit gebieden nabij de oostelijke kuststad Wonsan in Noord-Korea. De projectielen vlogen elk ongeveer 240 kilometer ver, waarbij ze een maximumhoogte van ongeveer 35 kilometer bereikten, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap op gezag van het leger. Het zou gaan om projectielen voor op de korte afstand.

Noord-Korea heeft in het verleden kernproeven uitgevoerd en raketten getest die de Verenigde Staten kunnen bereiken. Dat deed de spanningen tussen de landen flink oplopen. De Amerikaanse president Donald Trump zocht een diplomatieke oplossing en heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de afgelopen jaren meerdere keren ontmoet.

Het nucleaire overleg tussen de landen lijkt echter te zijn vastgelopen. De Noord-Koreaanse leider waarschuwde eind vorig jaar dat er 'geen reden' is om nog langer af te blijven zien van nucleaire- en rakettesten. Ook beloofde hij een 'nieuw strategisch wapen' te laten zien.

