Twee jaar na de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump is de hoop op betere banden tussen beide landen uitgegroeid tot gevoelens van 'wanhoop'. Dat heeft minister Ri Son-gwon van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea verklaard.

In een lange verklaring op staatspersbureau KCNA deelde de minister mee dat terwijl de mensen in beide landen vrede willen, Washington 'er alles aan deed om de situatie alleen maar te verergeren'.

'Wat opvalt is dat de hoop op verbeterde betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS, die twee jaar geleden hoog in de lucht stond onder de wereldwijde schijnwerpers, nu is veranderd in wanhoop die wordt gekenmerkt door een spiraal van achteruitgang', aldus Ri in de verklaring.

De minister zei dat achteraf gezien Trump alleen maar gericht lijkt te zijn geweest op het scoren van politieke punten. Terwijl hij tegelijk probeerde het land te isoleren en te verstikken en dreigde met preventieve nucleaire aanvallen en het veranderen van het regime. 'Niets is meer hypocriet dan een loze belofte', aldus Ri.

De minister van Buitenlandse Zaken zei dat het land heeft besloten zijn nationale nucleaire afschrikking te versterken 'om het hoofd te bieden aan de onverminderde dreigingen van een nucleaire oorlog door de VS.'

