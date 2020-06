Noord-Korea heeft een interkoreaans verbindingsbureau in de grensstad Kaesong opgeblazen.

Dat melden Zuid-Koreaanse bronnen. De explosie deed zich voor in de namiddag (plaatselijke tijd), zo meldt een woordvoerster van het ministerie van Eenmaking in Seoel.

Het bureau werd in september 2018 geopend. Het was toen een element in de toenadering tussen de twee Korea's. Bedoeling was om de communicatie tussen de twee landen beter te laten verlopen.

De explosie komt er terwijl Noord-Korea in een nieuwe verbale escalatie laat weten dat het 'volledig voorbereid' is om op te treden tegen Zuid-Korea.

Sinds begin deze maand heeft Pyongyang zich al meerdere keren scherp uitgelaten over zijn buur, onder meer verwijzend naar Noord-Koreaanse overlopers die vanuit het zuiden propagandabladen naar het noorden sturen. Vorige week kondigde het Noord-Koreaanse regime bovendien aan dat het de communicatiekanalen, in het bijzonder de militaire, verbrak met de Zuid-Koreaanse 'vijand'.

Ballonnen

Eind vorige maand werden anti-Pyongyangpamfletten vanuit Zuid-Korea met ballonnen over de grens gestuurd door een groep Noord-Koreaanse overlopers en Zuid-Koreaanse activisten. Het ging om zowat 500.000 exemplaren waarin kritiek werd geuit op Kim Jong-un. Noord-Korea dreigde er eerder ook al mee zich terug te trekken uit een militair akkoord met Zuid-Korea en een verbindingsbureau op de grens te sluiten als de regering in Seoel niets onderneemt tegen de activisten.

Dat melden Zuid-Koreaanse bronnen. De explosie deed zich voor in de namiddag (plaatselijke tijd), zo meldt een woordvoerster van het ministerie van Eenmaking in Seoel. Het bureau werd in september 2018 geopend. Het was toen een element in de toenadering tussen de twee Korea's. Bedoeling was om de communicatie tussen de twee landen beter te laten verlopen. De explosie komt er terwijl Noord-Korea in een nieuwe verbale escalatie laat weten dat het 'volledig voorbereid' is om op te treden tegen Zuid-Korea. Sinds begin deze maand heeft Pyongyang zich al meerdere keren scherp uitgelaten over zijn buur, onder meer verwijzend naar Noord-Koreaanse overlopers die vanuit het zuiden propagandabladen naar het noorden sturen. Vorige week kondigde het Noord-Koreaanse regime bovendien aan dat het de communicatiekanalen, in het bijzonder de militaire, verbrak met de Zuid-Koreaanse 'vijand'. Eind vorige maand werden anti-Pyongyangpamfletten vanuit Zuid-Korea met ballonnen over de grens gestuurd door een groep Noord-Koreaanse overlopers en Zuid-Koreaanse activisten. Het ging om zowat 500.000 exemplaren waarin kritiek werd geuit op Kim Jong-un. Noord-Korea dreigde er eerder ook al mee zich terug te trekken uit een militair akkoord met Zuid-Korea en een verbindingsbureau op de grens te sluiten als de regering in Seoel niets onderneemt tegen de activisten.