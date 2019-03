Noord-Korea beschouwt inval in ambassade in Madrid als terreuraanval

Pyongyang heeft de raid op de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid van vorige maand zondag bestempeld als een zware terreuraanval. Dat blijkt uit een communiqué dat werd verspreid via het officiële agentschap KCNA.

De aanval werd nadien opgeëist door een mysterieuze groepering die zich verzet tegen het regime van Noord-Korea.

'Op 22 februari heeft zich een zware terreuraanval voorgedaan waarbij een gewapende groepering de ambassade van de Democratische Volksrepubliek Korea in Spanje heeft aangevallen', aldus een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In zijn eerste officiële reactie op het incident gewaagt Noord-Korea zondag van een mogelijke Amerikaanse betrokkenheid. 'We verwachten van de bevoegde autoriteiten in Spanje (...) dat ze een grondig en verantwoord onderzoek voeren naar het incident', klinkt het voorts.

Het Spaanse gerecht gaf pas onlangs meer details vrij over de inval bij de ambassade. Daarbij zouden tien personen betrokken zijn geweest. De leider van het commando werd geïdentificeerd als een zekere Adrian Hong Chang, die de Mexicaanse nationaliteit zou hebben, maar in de Verenigde Staten verblijft. De mannen waren de ambassade binnengevallen en hadden er het personeel vastgebonden. Ze hadden geprobeerd om aan hen onder andere documenten af te staan.