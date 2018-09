Noord-Korea belooft ontmanteling nucleaire testsite, toelating internationale inspecteurs

Dat zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in woensdag na een nieuwe ontmoeting met Kim in Pyongyang. Mogelijk is Kim ook bereid om de kernreactor Yongbyon te ontmantelen. Onduidelijk is wanneer dat zal plaatsvinden en hoe dit precies zal gebeuren. Evenmin duidelijk is wat de Noord-Koreaanse leider in ruil verwacht.

Na afloop van de tweede onderhandelingsronde op de drie dagen durende top in de Noord-Koreanse hoofdstad Pyongyang deelden Kim en Moon ook mee dat Kim Seoel 'snel' zal bezoeken. Beide landen gaan daarnaast proberen om samen de Olympische Spelen in 2032 binnen te halen, zei Moon.

Eerder ondertekenden beide leiders een gezamenlijke verklaring. Aansluitend ondertekenden ook de twee ministeries van Defensie een akkoord om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen.

In het complex van Yongbyon staan een kernreactor en een opwerkingsfabriek waar plutonium kan aangemaakt worden voor kernwapens. Ook staat er een fabriek voor de verrijking van uranium, dat eveneens voor kernwapens kan gebruikt worden.

Derde Koreaanse top van het jaar

Moon zei dat een kernwapenvrij schiereiland niet langer een verre wensdroom is. Beide leiders verklaarden dat ze hun inspanningen gaan opvoeren om het Koreaanse schiereiland van kernwapens te ontdoen.

Kim en Moon hadden eerder hun tweede onderhandelingsronde beëindigd over nucleaire ontwapening, een duurzame vredesoplossing en een verbetering van de inter-Koreaanse betrekkingen. Na de eerste onderhandelingsronde een dag eerder in het hoofdkwartier van de Arbeiderspartij vond de tweede ronde woensdag plaats in het gastenverblijf van de staat in Paekhawon, waar Moon overnacht.

Het is al de derde Koreaanse top dit jaar en de eerste tussen Moon en Kim in Pyongyang. De Zuid-Koreaanse president wil de vastgelopen onderhandelingen tussen Noord-Korea en de VS weer op gang brengen. Kim bevestigde al meermaals zijn bereidheid om te 'denucleariseren'. Maar nog steeds is onduidelijk hoe en wanneer die nucleaire ontmanteling zal plaatsvinden en wat Kim als tegenprestatie van de VS verwacht.

Trump 'opgewonden'

De Amerikaanse president Donald Trump laat in een reactie weten 'erg opgewonden' te zijn over het akkoord.

'Kim Jong-Un stemde ermee in om nucleaire inspecties toe te laten, behoudens definitieve onderhandelingen, en om een testsite en lanceerplatform permanent te ontmantelen in de aanwezigheid van internationale experts', aldus Trump op Twitter. 'Noord- en Zuid-Korea zullen zich ook samen kandidaat stellen om de Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Zeer spannend!', voegde hij eraan toe.