Noord-Korea heeft woensdag twee ballistische raketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee (of Oostzee). Niet veel later kondigde ook Zuid-Korea aan dat het een ballistische raket lanceerde vanaf een onderzeeër.

Enkele dagen nadat Noord-Korea een nieuw type langeafstandskruisraketten testte, gaat het dit keer om twee korteafstandsraketten, zegt het Zuid-Koreaanse leger.

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft al gereageerd en spreekt van een bedreiging voor de vrede en veiligheid in de regio.

Resoluties van de Verenigde Naties verbieden de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea de test van ballistische raketten, die afhankelijk van de bouwstijl ook een kernkop kunnen vervoeren.

Onderzeeër

Enkele uren na het nieuws over de Noord-Koreaanse rakettentest kondigde Zuid-Korea aan dat het met succes een ballistische raket afvuurde vanaf een onderzeeër. Zuid-Korea wordt zo het zevende land ter wereld dat over die spitstechnologie beschikt.

De raket werd afgevuurd vanop de onlangs in gebruik genomen onderzeeër Ahn Chang-ho, en legde de voorziene afstand af alvorens zijn doelwit te bereiken, aldus het Blauwe Huis, de officiële werk- en woonplaats van de Zuid-Koreaanse president. Die heeft de proef gesuperviseerd.

Slagkracht

Seoel heeft zijn militaire slagkracht opgevoerd om weerwerk te bieden aan de bedreiging die Noord-Korea is, het buurland dat over een kernwapen beschikt.

Zuid-Korea probeert ook van de Verenigde Staten de operationele controle in oorlogstijd weer over te nemen, zoals voorzien in het veiligheidsverdrag tussen beide landen. De Ahn Chang-ho is een duikboot van 3.000 ton met diesel als aandrijving, en kwam in augustus in dienst.

