Een hevig noodweer met sneeuwstormen, hagel en tornado's houdt het oosten van de Verenigde Staten in zijn greep. Een gebied van de zuidelijke staat Florida tot de noordelijke staat Maine wordt getroffen. In het zuidoosten van het land zitten tienduizenden huishoudens zonder elektriciteit, melden Amerikaanse media.

Bij meer dan 130.000 huishoudens doet zich maandagmorgen (lokale tijd) een stroomonderbreking voor. Vooral in de staten North Carolina, South Carolina, Virginia en Georgia worden gezinnen getroffen, in die vier staten is de noodtoestand afgekondigd. Volgens de nieuwszender CNN hebben in totaal meer dan 50 miljoen inwoners met het noodweer af te rekenen.

Zelfs 'Sunshine State' Florida heeft te kampen met tornado's. In het zuidwesten van de staat zijn minstens 28 huizen verwoest.

De weersomstandigheden hebben zondag in North Carolina ook het leven gekost aan twee mensen, die met hun auto van de weg waren geraakt.

Voorts heeft het winterse weer ook gevolgen voor het vliegverkeer. Zondag werden al 3.000 vluchten geannuleerd. Ook maandag zullen nog honderden vluchten worden geschrapt.

Maandag wordt er opnieuw zware sneeuwval verwacht in het noordoosten van de VS.

Vanaf dinsdag dreigt het zuidoosten van Canada te maken te krijgen met de extreme omstandigheden.

