In Zuidoost-Azië is Maleisië getroffen door de ergste overstromingen in decennia, terwijl de Filipijnen de noodtoestand heeft uitgeroepen na de doortocht van tyfoon Rai. De dodentol van het natuurgeweld in beide landen loopt op tot meer dan 400.

Maleisië had afgelopen weekend in ongeveer 24 uur te maken met een hoeveelheid regen die normaal in een gemiddelde maand valt. Inmiddels is het gestopt met regenen en trekt het water in de overstroomde gebieden weg.

De rijkste en dichtst bevolkte staat Selangor, waarin hoofdstad Kuala Lumpur ligt, is een van de zwaarst getroffen gebieden. Wegen werden afgesneden en tienduizenden mensen moesten geëvacueerd worden.

Al zeker 27 mensen kwamen om het leven, 20 in de staat Selangor en 7 in de staat Pahang. De dodentol kan nog verder oplopen.

Onderzoek

Oppositieleider Anwar Ibrahim roept op om een onderzoek te openen naar de manier waarop de regering de ramp heeft aangepakt. Die aanpak wordt fel bekritiseerd in het land. De slechte coördinatie tussen de overheidsinstanties en de late inzet van het leger 'hebben een natuurramp veranderd in een menselijke, bestuurlijke ramp', zei hij.

Premier Ismail Sabri Yaakob heeft toegegeven dat er tekortkomingen zijn in de hulpverlening en heeft verbetering beloofd. Hij heeft gezegd dat er aandacht zal zijn voor het welzijn van de getroffenen en dat herstel van de beschadigde infrastructuur een prioriteit is, zodat de mensen in opvangcentra snel weer terug naar huis kunnen.

Noodtoestand op de Filipijnen

Op de Filipijnen heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen na de doortocht van de krachtige tyfoon Rai, met zeker 375 doden. 'De afkondiging van de noodtoestand zal de reddings-, noodhulp- en heropbouwinspanningen van de regering en de particuliere sector versnellen', zei president Rodrigo Duterte woensdag.

De tropische storm die eind vorige week over de eilandenstaat raasde heeft volgens het coördinatiebureau voor humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) zowat 2,4 miljoen mensen getroffen. Naar schatting 684.000 mensen raakten ontheemd en 139.000 huizen werden beschadigd.

'Rai' kwam vorige donderdag aan land met windsnelheden tot 195 kilometer per uur en liet een spoor van vernieling achter. Talrijke gebouwen werden met de grond gelijk gemaakt, gewassen en oogsten liepen zware schade op. De storm beschadigde ook verschillende luchthavens.

Zaterdag trok de tropische storm - ter plaatse 'Odette' genoemd - verder.

De Filipijnen worden jaarlijks gemiddeld door zowat 20 tyfoons getroffen. De ergste tyfoon tot nu, supertyfoon Haiyan, kostte in november 2013 meer dan 6.300 mensen het leven en 4 miljoen mensen raakten toen ontheemd.

