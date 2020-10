Het noodweer dat het zuidoosten van Frankrijk en het noorden van Italië in de nacht van vrijdag op zaterdag trof, heeft nu al zeker negen mensenlevens geëist.

In Frankrijk gaat het volgens persbureau AFP om twee doden, in Italië zeven, zeggen Italiaanse media. Ook in Oostenrijk en Zwitserland richtte storm Alex schade aan, maar daar bleef het vooral bij materiële schade. In Oostenrijk kwam wel een 4-jarig kind om toen het terechtkwam onder een boom.

Vlakbij de Franse grens aan de Italiaanse Rivièra, in Ligurië, spoelden vier lichamen aan. Het gaat volgens de prefect van het Franse departement Alpes-Maritimes echter niet om recente overlijdens, maar om lijken uit doodskisten die bij de zware overstromingen tijdens storm Alex meegesleurd zijn vanop kerkhoven in het zuiden van Frankrijk.

In de buurt van de Tendepas, op de grens tussen Italië en Frankrijk, werd ook het lichaam van een herder gevonden. Het is nog niet duidelijk of die de Franse of Italiaanse nationaliteit heeft.

Ook in Piemonte sloeg de storm hard toe. In delen van noordwest-Italië zagen ze de afgelopen 60 jaar nooit zulke zware regenval als in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Rond de Franse stad Nice richtte Alex ook zware schade toe. Zaterdag al drukte premier Jean Castex de vrees uit dat er verschillende slachtoffers te betreuren zijn. Op dat moment waren acht mensen vermist, en de brandweer van het departement Alpes-Maritimes telden ook zondagavond nog altijd acht vermisten.

Onder meer in het dorpje Saint-Martin-Vésubie is zondag een Frans dodelijk slachtoffer van storm Alex aangetroffen. Het gaat om een man die omkwam in zijn auto. (Belga)

