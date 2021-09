In de Amerikaanse staat New York heeft gouverneur Kathy Hochul de noodtoestand uitgeroepen wegens de zware regenval door tropische storm Ida.

'Ik kondig de noodtoestand af om New Yorkers te helpen die getroffen zijn door de storm', zegt ze op Twitter. 'Blijf alstublieft van de wegen af en vermijd onnodig reizen.'

Eerder riep burgemeester Bill de Blasio al de noodtoestand uit voor de stad New York. Hij riep de bevolking van de miljoenenmetropool op om binnen te blijven.

De autoriteiten waarschuwen voor plotse overstromingen. 'Ga niet op straat en laat de hulpdiensten hun werk doen', luidt het. Zowat 5.300 gezinnen in de stad zitten zonder stroom.

De Blasio roept ook op om de metro niet te nemen en niet met de auto te rijden. Op de luchthaven van Newark, een van de drie grote luchthavens van de stad, is het vliegverkeer verstoord.

