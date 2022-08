Noodtoestand in Myanmar met zes maanden verlengd

Het leger dat aan de macht is in Myanmar heeft de noodtoestand in het land, die van kracht is sinds de staatsgreep in februari 2021, met zes maanden verlengd. Dat melden de staatsmedia.

Het hoofd van de junta Min Aung Hlaing, die aan de macht is sinds de putsch, vroeg aan de leden van de militaire regering “om hem nog zes maanden op post te laten”, tot februari 2023, meldt de krant Global New Light of Myanmar. De elf leden van de nationale defensie- en veiligheidsraad “steunden het voorstel unaniem”.

De junta heeft de noodtoestand, die haar de volledige macht geeft om het land te regeren, uitgeroepen na de staatsgreep van 1 februari 2021. Toen werd leider Aung San Suu Kyi van de macht verdreven.

Het leger verantwoordde de staatsgreep door vermeende massale fraude aan te halen tijdens de verkiezingen die in november 2020 gewonnen werden door de prodemocratische partij van Aung San Suu Kyi. Het beloofde ook nieuwe verkiezingen binnen het jaar.

Toen het land terechtkwam in een burgerconflict, herhaalde het leger zijn engagement en beloofde het dat de noodtoestand voor augustus 2023 opgeheven zou worden.

In een toespraak maandagochtend, noemde Min Aung Hlaing geen datum. Hij verklaarde dat Myanmar eerst “vreedzaam en stabiel” moet zijn vooraleer er nieuwe verkiezingen kunnen plaatsvinden. Hij haalde ook een “hervorming” van het electoraal systeem aan, door het meerderheidssysteem te vervangen door een proportioneel systeem.

De Myanmarese junta voert een beleid uit van bloedige onderdrukking tegen haar tegenstanders. Volgens ngo’s zijn al meer dan 2.000 burgers gedood en meer dan 15.000 mensen gearresteerd.