Noodtoestand in IJsland door verhoogd risico op vulkaanuitbarsting

De IJslandse autoriteiten hebben de noodtoestand afgekondigd na een reeks aardbevingen op het schiereiland Reykjanes, in het zuidwesten van het land. Die doen vrezen voor een vulkaanuitbarsting in de regio. Een gemeente werd uit voorzorg geëvacueerd.

‘Het hoofd van de nationale politie heeft de noodtoestand afgekondigd voor de civiele bescherming vanwege de verhoogde seismische activiteit in Sundhnjukagigar, ten noorden van Grindavik’, aldus de civiele bescherming in een persbericht.

‘De aardbevingen kunnen sterker worden en die gebeurtenissen kunnen leiden tot een vulkaanuitbarsting’, aldus nog de autoriteiten.

Het IJslands meteorologisch instituut (IMO) heeft gewaarschuwd dat ‘binnen enkele dagen’ een uitbarsting kan plaatsvinden.

Grindavik, een gemeente met zowat 4.000 inwoners op 3 kilometer van de zone waar vrijdag aardbevingen plaatsvonden werd uit voorzorg geëvacueerd. De civiele bescherming liet weten ‘uit veiligheidsoverwegingen’ de Thor-patrouilleboot naar Grindavik te sturen.

Donderdag werd de toeristische attractie Blue Lagoon, een geothermisch bad ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik, al gesloten uit voorzorg.

Vrijdag vonden rond 17.30 uur (18.30 uur Belgische tijd) twee aardbevingen plaats, waarvan de zwaarste volgens de eerste evaluaties van IMO een magnitude had van 5,2. De bevingen werden gevoeld tot in Reykjavik, een veertigtal kilometer van de seismische zone, en tot op grote delen van de zuidkust van het eiland. Tussen middernacht en zondagochtend 06:00 uur registreerden de autoriteiten 880 bevingen, aldus de lokale zender RUV.

Sinds eind oktober werden al ongeveer 24.000 bevingen geregistreerd op Reykjanes. Vrijdag tussen middernacht en 14 uur waren er 800 bevingen.

Het meteorologisch instituut meldde ook een ophoping van magma op een diepte van 5 kilometer. Als die naar het aardoppervlak zou komen, zou die een vulkaanuitbarsting veroorzaken. Sinds 2021 hebben drie uitbarstingen plaatsgevonden op Reykjanes, allemaal in afgelegen gebieden.

IJsland telt 33 actieve vulkanische systemen, het hoogste aantal in Europa. In 2010 legde de uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull nog het vliegverkeer lam in Europa.