In het Centraal-Amerikaanse land El Salvador wordt de noodtoestand voor een maand ingesteld, nadat er zaterdag op één dag tijd 62 mensen om het leven zijn gekomen vermoedelijk door bendegeweld.

Het Salvadoraanse parlement keurde de noodtoestand goed op vraag van president Nayib Bukele. Het decreet bepaalt dat "er een noodregime geldt voor het volledige grondgebied wegens zware verstoringen van de openbare orde door criminele groepen". Het geeft de politie meer mogelijkheden om op te treden en mensen te aresteren.

"We zien een heropflakkering van de moorden, iets waar we zo hard tegen gewerkt hebben", zo zei president Bukele eerder. "We bestrijden de criminelen op straat, maar we proberen ook te ontrafelen wat er aan de hand is, wie erachter zit en wie dat alles financiert."

Volgens de nationale politie van El Salvador vielen er zaterdag 62 doden door bendegeweld. "We zullen niet rusten vooraleer de criminelen die verantwoordelijk zijn voor deze daden gevat zijn en voor de rechter gebracht", aldus de politie.

De bendes in El Salvador, die tienduizenden leden tellen, houden zich vooral bezig met drugshandel en afpersing.

