De president van Ecuador, Guillermo Lasso , heeft vrijdag in drie provincies een zestig dagen durende noodtoestand afgekondigd. De maatregel komt er wegens de toename van het drugsgerelateerd geweld in de regio.

'Ik heb de noodtoestand uitgeroepen in de provincies Guayas, Manabi en Esmeraldas', zo verklaart Lasso in een toespraak die uitgezonden werd door de staatsmedia. In die drie kustprovincies zullen in totaal 4.000 politieagenten en 5.000 militairen worden ingezet. In sommige steden in de omgeving van de economische hoofdstad Guayaquil, in de provincie Guayas, zal tussen 23.00 en 5.00 uur bovendien een avondklok van kracht zijn.

Het geweld van drugskartels heeft sinds begin dit jaar al aan 1.255 mensen in Ecuador het leven gekost. In de gevangenissen zijn 350 gestorven bij confontanties tussen verschillende bendes. In heel 2021 werd in Ecuador 210 ton drugs, voornamelijk cocaïne, in beslag genomen.

