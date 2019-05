De bewoners van de provincie Idlib zitten als ratten in de val, nu het Syrische regime en Rusland hun luchtaanvallen opnieuw hebben opgevoerd.

'Iedere dag horen we de doffe dreunen van de vatenbommen', zegt Mohammed Kaadouni, bewoner van de stad Saraqib in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië.

...