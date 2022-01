De crisis aan de buitengrens van de Europese Unie in Wit-Rusland mag dan wel geluwd zijn, of op zijn minst uit het nieuws verdwenen zijn, er bevinden zich aan de Wit-Russische kant van de grens nog steeds veel migranten die hopen Europa binnen te raken. Dat zegt een Poolse ngo zondag.

In de eerste drie weken van januari ontving de Border Group 345 vragen om hulp van mensen die vastzitten in het grensgebied. Ze vroegen om humanitaire of medische hulp, en/of juridische bijstand. Sinds de zomer bracht het Wit-Russische regime vele vluchtelingen tot aan de grens met de Europese Unie, volgens de EU in een poging haar onder druk te zetten voor de sancties die aangenomen werden tegen dictator Aleksander Loekasjenko en zijn medestanders. Omdat met name Polen de overgang gesloten hield, kwamen veel migranten vast te zitten. Ook Litouwen en Letland delen een grens met Wit-Rusland. Volgens Monika Matus van de ngo Border Group wachten nog steeds veel mensen aan de Wit-Russische kant van de grens op een kans om de EU binnen te komen. "Zij die erin slagen de grens over te raken, bevinden zich nu vaak in een veel slechtere toestand dan tijdens de maanden voordien", zegt Matus. Dit is te wijten aan de winterse weersomstandigheden en aan het feit dat de Poolse kant van de grens nog altijd stevig bewaakt wordt. Sinds begin dit jaar hebben volgens de Poolse grenswacht 810 mensen een poging ondernomen om de grens illegaal over te komen. Over heel 2020 werden bijna 40.000 pogingen tot illegale grensoverschrijdingen genoteerd.