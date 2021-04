Exact zeven jaar nadat de jihadisten van Boko Haram bijna 300 tienermeisjes ontvoerden uit een school in Chibok (Nigeria), is er nog altijd geen spoor van een honderdtal van hen. Dat brengt mensenrechtenorganisatie Amnesty International woensdag in herinnering.

Sindsdien zijn er al vele andere massaontvoeringen geweest in het noorden van Nigeria. Dat heeft geleid tot de sluiting van verschillende scholen in een regio waar de scholingsgraad sowieso al heel laag is.

De ontvoering van 276 meisjes tussen de 12 en 17 jaar, uit een middelbare school voor meisjes in Chibok, leidde zeven jaar geleden tot een enorme en internationale golf van verontwaardiging. In de weken en maanden die volgden op de ontvoering konden velen onder hen bevrijd worden of zelf ontsnappen.

Sinds december zijn er al zeker vijf massa-ontvoeringen geweest in het noorden van Nigeria. Als gevolg daarvan werden zowat 600 scholen gesloten, meldt Amnesty. 'Wat de autoriteiten ook doen om tegen dit fenomeen te strijden, het werkt niet', zegt Osai Ojigho, directeur van Amnesty in Nigeria. 'Dat de Nigeriaanse autoriteiten er niet in slagen om de schoolgaande jeugd te beschermen, toont aan dat er geen enkele les getrokken is uit de tragedie van Chibok.'

Een nefast gevolg van die schoolsluitingen is dat veel meisjes verplicht worden te trouwen. 'Omdat veel van mijn vriendinnen ontvoerd werden, hebben mijn ouders me beslist uit te huwelijken, voor mijn eigen veiligheid', zegt een 16-jarig meisje aan Amnesty.

