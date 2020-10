De Amerikaanse president stelt het volgens zijn arts en hemzelf 'erg goed'. Zijn toestand is mogelijk minder rooskleurig dan wordt geschetst.

Het was een sussende Sean Conley, de lijfarts van de Amerikaanse president, die op zaterdagochtend de verzamelde pers toesprak: 'De president stelt het heel goed...mijn team en ik zijn uiterst gelukkig met de vooruitgang die de president heeft geboekt.' Donderdag had Trump naar verluidt last van een hoestje, een verstopte neus en voelde hij zich vermoeid. 'Maar dat wordt nu al beter', zo stelde Conley gerust. Donald Trump ligt in een militair ziekenhuis nabij Washington omdat hij - net als zijn vrouw Melania - het coronavirus heeft opgelopen. Maar in een videoboodschap op zaterdagavond (lokale tijd) verzekert ook Trump zelf dat het al beter met hem gaat. 'Ik begin me goed te voelen. We weten het niet voor de komende periode van enkele dagen. Dat wordt de echte test, denk ik. We zullen zien wat er gebeurt in de komende dagen.' Maar de persconferentie van zaterdagochtend riep toch heel wat vragen op. Zo ontkende dokter Sean Conley dat Trump zuurstof zou gekregen hebben. Volgens de New York Times en CNN zou een kortademige Trump op vrijdag, voor hij naar het ziekenhuis werd gevlogen, wel degelijk zuurstof zijn toegediend. Bovendien sprak Trumps eigen stafchef, Mark Meadows, de lijfarts off the record meteen tegen na de persconferentie. Volgens Meadows waren Trumps vitale functies de voorbije 24 uur 'erg verontrustend' geweest. De twee komende dagen zouden kritiek zijn, waarschuwde een bezorgde Meadows. 'Herstel is nog steeds niet verzekerd', zei hij. Geheimhouding standaardDe tegenstrijdige berichten voeden speculatie dat Trumps toestand minder rooskleurig kan zijn dan het Witte Huis en zijn artsen doen uitschijnen. Geheimhouding over de ziekte van Amerikaanse presidenten is hoe dan ook zowat standaard, schrijft de Financial Times op zaterdag. Nadat president Woodrow Wilson in 1919 de dodelijke Spaanse griep opliep en volgens aantekeningen van zijn dokters 'doodziek' was, verzekerde het Witte Huis dat Wilson een eenvoudige verkoudheid te pakken had. Andere presidenten zijn zelfs in het geheim geopereerd. Trump is ook uiterst kwetsbaar voor covid-19, de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Door zijn 74-jarige leeftijd heeft hij een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte. Ook zijn hoge cholesterol en overgewicht plaatsen de president in een risicogroep. 'Een nachtmerrie', zegt een spoedarts tegen de New York Times: het zijn precies de patiënten met het profiel van de president die artsen het meest zorgen baren. Experimentele cocktailOok de behandeling die Trump ondergaat wijst er volgens experts op dat zijn toestand ernstiger zou kunnen zijn dan het Witte Huis communiceert. Zo heeft Trump een experimentele cocktail ontvangen met synthetische antistoffen van farmabedrijf Regeneron. Volgens proeven op dieren kunnen de antilichamen de viruslading verminderen en ook symptomen verlichten. Maar er is weinig bewijs dat de behandeling van Regeneron echt werkt op grote schaal. De enige studie die in die richting wijst is van de producent zelf en is nog niet getoetst door andere wetenschappers.Trump krijgt naast de antilichamen ook virusremmer remdesivir, het enige medicijn dat in België is goedgekeurd voor behandeling tegen het coronavirus. Remdesivir werd oorspronkelijk gebruikt tegen ebola maar kan ook de aanmaak van het coronavirus in het lichaam stoppen waardoor patiënten enkele dagen sneller het ziekenhuis kunnen verlaten. Remdesivir lijkt vooral te werken bij de minder zware gevallen, hoewel sommige studies verzekeren dat het helemaal niet werkt. Coronapatiënten krijgen remdesivir doorgaans toegediend in de eerste fase van de ziekte, en wanneer ze zuurstoftekort hebben - wat niet (of wel) het geval zou zijn bij Trump. Ook krijgt Trump zink, vitamine D, melatonine, aspirine en famotidine, een maagzuurremmer die mogelijk ook gunstige effecten heeft op het immuunsysteem.Over zijn behandeling zegt Trump dat het 'mirakels van God' zijn. Maar de Amerikaanse president is beslist nog niet uit de gevarenzone. Cruciaal, zo zeggen ook Trumps behandelende artsen, zijn de zeven tot tien dagen na besmetting, wanneer de toestand van een patiënt opeens drastisch kan verslechteren.